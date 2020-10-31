منسق فريق «سيف الإسلام القذافي» في الحوار يتعهد بعدم تقلد أي منصب في المرحلة الانتقالية

كشف محمد أبو عجيلة الغدي، منسق الفريق السياسي لفريق سيف الإسلام القذافي، عن توقيعه إقراراً للبعثة الأممية، يقضي بعدم ترشحه أو قبوله أي منصب سيادي، شرطاً لحضوره ملتقى الحوار السياسي الليبي المرتقب.

“أبو عجيلة” نشر على صفحته بـ”فيسبوك” صورة الإقرار الذي وقعه، بتاريخ 13 أكتوبر الجاري، وقال تعليقاً عليه: “أعتقد هذا رداً كاف على كل… لم أطلب في حياتي أي وظيفة ولم أسعى لها، وكل الوظائف التي تقلدتها جاءت بتكليفات وأنا من أنهيتها بطلبات الاستقالة”.

أضاف “أبو عجيلة”: “هذا لعلم الذين لا يعرفونني، أما الذين درستهم في الجامعة، أو عملوا معي في المواقع المتعددة يعرفون ذلك جيداً. لا للمزايدات الرخيصة”.

وسبق أن اشترطت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، على المشاركين في الحوار السياسي عدم الترشح لأي منصب أو قبوله، بدعوى منع تعدد وتضارب المصالح.