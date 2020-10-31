الزبيدي: الجنوب الليبي بالنسبة للأتراك هو كنز مدفون

ليبيا -رأى المحلل السياسي محمد الزبيدي أنّ الصراع الدائر في الجنوب وتغذيه دول بعينها هو صراع حول النفوذ والسيطرة على الثروات الطبيعية بالمنطقة، والتي يقدرها الخبراء الليبيين بنحو 60 إلى 70% من حجم الثروة الطبيعية الليبية.

الزبيدي قال في تصريح لـ”سكاي نيوز عربية”: إنّ الجنوب الليبي بالنسبة للأتراك هو “كنز مدفون”؛ لأن ليبيا ليست دولة مصدرة للبترول وقليل من الغاز فحسب، بل تمتلك ثروات معدنية مهمة غير مُستغَلّة، مثل الذهب والحديد واليورانيوم ورمال السيليكا والمنغنيز، وغيرها من المعادن ما زالت في باطن الأرض.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية