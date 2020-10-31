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وزارة العمل تجهّز الدفعة “186” لحالات الازدواج الوظيفي

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قامت اللجنة “204” لمعالجة الازدواج الوظيفي، التابعة لوزارة العمل والتأهيل بحكومة “الوفاق”؛ بتجهيز الدفعة “186” من المعالجات الوظيفية.

وقال مدير عام مركز التوثيق والمعلومات بوزارة العمل والتأهيل، في تصريحات نشرت عبر المنصة الرسمية التابعة للوزارة، مسعود القذافي، إن الدفعة ستدرس مستندات نحو 400 حالة ازدواج وظيفي من مختلف مناطق ليبيا.

وفي وقت سابق، درست اللجنة إمكانية تسوية أوضاع الازدواج الوظيفي بمركز المعلومات والتوثيق لمستندات “210” حالات ضمن الدفعة؛ حيثُ طالبت اللجنة مكاتب العمل بالمناطق التابعة لها بسرعة استلام النسخ الورقية، لمباشرة العمل بها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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