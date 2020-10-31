الزبيدي: الدول الكبرى تستخدم تركيا كمخلب قط لتنفيذ مخططاتها في ليبيا

اعتبر أستاذ القانون الدولي والمحلل السياسي محمد الزبيدي أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استطاع أن يغير المعطيات على الأرض فيما يخص اتفاق وقف إطلاق النار (5+5) مشيرا إلى أن وقت توقيع الاتفاقية كان صلاح الدين النمروش وزير دفاع حكومة الوفاق غير المعتمدة في اسطنبول يتلقى الأوامر من الباب العالي.

وأضاف الزبيدي أن وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا والميليشيات التبعة للحكومة حاولوا التنصل من الاتفاق رغم أن الاتفاقية لم يكن حبرها قد جف بعد، فيما خرج أردوغان ليصفها بالاتفاقية الهشة التي لن يتم تطبيقها، موضحا أن الأحداث كافة التي مرت تدل على أن اتفاق وقف إطلاق النار لن يرى النور.

وأكد الزبيدي أنه لا يوجد مجتمع دولي بل دول كبرى تمتلك علاقات دولية ترسم السياسات العامة في الأمم المتحدة وأيضا سياسات النزاعات في العالم.

وأوضح المحلل السياسي أن اتفاق الصخيرات عندما تم توقيعه أيدته الدول كلها وكان يتضمن إيقاف إطلاق النار وأيضا الترتيبات الأمنية التي تقضي بحل المليشيات ونزع السلاح ولكن مرت 5 سنوات لم يتم تطبيق أي بند من هذا الاتفاق وبقيت قرارات مجلس الأمن الصادرة عن الفصل السابع من الميثاق بدءا من القرار 1970 لسنة 2011 حتى الأن وكلها تحرم وتجرم وضع المليشيات ولم ينتج عنها شيئ.

وكشف الزبيدي عن أن الأتراك ليسوا أسياد قرارهم بل يتحركون برؤية دول أخرى أكبر من تركيا وهذه الدول لها مصالح في ليبيا وتستخدم تركيا لما وصفها بالأعمال القذرة لأنها ستتعرض للنقد والمحاسبة في برلماناتها ومن شعوبها إذا قامت هي بهذه الأفعال.

وأردف المحلل السياسي بالقول إن هذه الدول التي تغطي على جرائم الأتراك في ليبيا تريد ضرب عصفورين بحجر واحد وهو إبعاد الروس عن البحر المتوسط ثم إبعاد الفرنسيين لأن ليبيا ليست من دول النفوذ الفرنسية والدول الكبري تستخدم الأتراك مخلب قط لتنفيذ مخططاتها في ليبيا.

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