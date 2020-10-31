عاجل // عقيلة صالح يصل القاهرة قادما من مالطا

أفادت مصادر صحفية، اليوم السبت، أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة عقب عودته من مالطا.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
أفادت مصادر صحفية، اليوم السبت، أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة عقب عودته من مالطا.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
نقوقوا لضال عقيلة طالح شن السراج والصديق الكبير معاش يبي يحولك الدولار عبر بطاقات المصرفية الفيزيا عبرمصرف التنمية والامان يامسخ لاتنسي أن تطلب من ولد عمك يجلب لك خذائك من مركز شرطة الهرم .. ياقعادك تقود بين السيسي وحراس المعبد يازاني .
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