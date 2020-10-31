عاجل // عقيلة صالح يصل القاهرة قادما من مالطا

أفادت مصادر صحفية، اليوم السبت، أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة عقب عودته من مالطا.

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