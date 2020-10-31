صالح يصل القاهرة لبحث مستجدات الأزمة الليبية

وصل اليوم السبت رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والوفد الحكومي المرافق له إلى القاهرة لأجراء عدة مباحثات مع المسئولين المصريين حول مستجدات الأزمة الليبية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بالحكومة الليبية أن الوفد الحكومي يتألف من نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات عبدالسلام البدري ووزير الخارجية والتعاون الدولي عبدالهادي الحويج.

ويلتقي الوفد الليبي خلال الزيارة عدد من المسؤولين المصريين لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وأخر مستجدات الأزمة الليبية.