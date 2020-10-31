لجنة “5+5” العسكرية تجتمع للمرة الأولى في ليبيا.. قريبًا

أعلنت البعثة الأممية في ليبيا، أن اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” ستعقد أول اجتماعاتها داخل ليبيا، وتحديدًا داخل مدينة غدامس.

وأشارت البعثة إلى أن اللجنة العسكرية تجتمع خلال الفترة ما بين 2 و 4 نوفمبر؛ لعقد الجولة الخامسة من المحادثات، وذلك للمرة الأولى داخل ليبيا، بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز.

وأضافت البعثة، في بيان لها: المشاركون سيبحثون في اللقاء آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، بما في ذلك إنشاء اللجان الفرعية، فضلاً عن آليات المراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار.

يُشار إلى أن هذه الجولة من المحادثات العسكرية تأتي بعد وقت قصير من التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار الدائم بين الوفديْن يوم 23 أكتوبر في جنيف.

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