منسق الفريق السياسي للدكتور سيف الإسلام يتعهد بعدم الترشح للمناصب السيادية

تعهد منسق الفريق السياسي للدكتور سيف الإسلام القذافي وعضو ملتقى الحوار السياسي محمد أبو عجيله الغدي، اليوم السبت، بعدم الترشح أو قبول منصب رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي، رئيس وأعضاء الحكومة، والمناصب السيادية التي يكلف ملتقى الحوار السياسي الليبي بتقريرها وذلك خلال الفترة التمهيدية التي تسبق الانتخابات.

وأوضح الغدي في خطاب له نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن هذا التعهد يأتي نزولا عند رغبة الليبيين و لإضفاء أكبر قدر من المصداقية لضمان عدم تضارب المصالح و ترسيخا لمبدأ التداول السلمي للسلطة.

وأشار الغدي إلى أنه لم يسع إلى أي منصب أو سلطة، وجميع الوظائف التي تقلدها كانت بتكليف من المسؤولين وهو من قدم استقالته بها.

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