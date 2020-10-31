البعثة الأممية: لجنة (5+5) ستعقد اجتماعها الأول في غدامس 

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أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم السبت أن اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) ستعقد أول اجتماعاتها داخل ليبيا.

وأضافت البعثة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أن اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5 + 5) ستعقد اجتماعها في الفترة بين 2 و 4 نوفمبر لعقد الجولة الخامسة من المحادثات، وذلك للمرة الأولى داخل ليبيا في مدينة غدامس.

وأشارت البعثة إلى أن هذه الجولة من المحادثات تأتي بعد التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار الدائم بين الوفدين يوم 23 أكتوبر في جنيف.

وأفادت البعثة الأممية أن اللجنة ستلتقي بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز.

وذكرت أن المشاركون في اللقاء سيبحثون آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، بما في ذلك إنشاء اللجان الفرعية، إضافة لآليات المراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار.