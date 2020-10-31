المرتزقة السوريون في ليبيا يغرقون في المتوسط بحثا عن الهروب نحو أوروبا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن 7 مقاتلين من الفصائل الموالية لأنقرة، ممن أرسلتهم الحكومة التركية كـ “مرتزقة” إلى ليبيا غرقوا في البحر المتوسط عندما كانوا في رحلة إلى أوروبا.

وأضاف المرصد أن المقرتزقة “يواصلون مساعيهم للوصول إلى أوروبا، على غرار العشرات من المقاتلين الذين ذهبوا بالفعل من ليبيا إلى إيطاليا ومنها إلى أوربا، بعد أن اتخذوا من ليبيا ذريعة ذلك”.

وأشار المرصد إلى أن 550 مرتزقا عادوا خلال الأسبوع الماضي إلى سوريا عبر تركيا، وسط معلومات عن وجود خلافات داخلهم على خلفية عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية من قبل قادة مجموعاتهم.