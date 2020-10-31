عقيلة صالح يصل القاهرة للقاء عدد من المسؤولين المصريين

وصل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم السبت، والوفد المرافق، إلى العاصمة المصرية القاهرة، للقاء عدد من المسؤولين المصريين، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع في ليبيا والمنطقة.

وبحسب الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، فإن الوفد المرافق لعقيلة صالح، يضم نائب رئيس مجلس وزراء الحكومة الموقتة لشؤون الخدمات الدكتور عبدالسلام البدري، ووزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبدالهادي الحويج.

وفد النواب والموقتة يعرض رؤية حل الأزمة الليبية مع السفراء الأوروبيين في مالطا

والجمعة قالت وزارة الخارجية التابعة للحكومة الموقتة إن وفد الحكومة الذي يزور مالطا عرض رؤية مجلس النواب والحكومة الليبية لحل الأزمة الليبية، خلال لقاء مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى مالطا بتنسيق وحضور وزير الخارجية إيفارست بارتولو بمقر وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية المالطية.

ووفق بيان صحفي صادر عن الوزارة، الجمعة، ناقش الوفد «العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين دول الاتحاد الأوروبي الشريك الاستراتيجي مع ليبيا خاصة دول حوض المتوسط وعلى الأخص ملف مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية».

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