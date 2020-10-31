شركة الكهرباء: سرقة 1050 متر من أسلاك النحاس جنوب طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن سرقة 1050 متر أسلاك نحاس على خط المرازيق 2 من 30 السجاد بدائرة توزيع قصر بن غشير جنوب العاصمة طرابلس.

وأكدت الشركة أيضا عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنها تقوم باستبدال العديد من محطات 11 ك ف المتهالكة بأخرى جديدة وصيانة العديد من محولات القدرة بشبكة الجهد المتوسط، كما قامت دائرة صيانة شبكات الجهد المتوسط درنه وبالتنسيق مع شركة جيسكو بصيانة محولات الربط رقم (3+4) جهد 66/30ك. ف داخل محطة محولات الفتائح جهد 66 /30 /11 ك. ف موضحة أن هذه الأعمال تتم بمتابعة الإدارة العامة لشبكات الجهد المتوسط والادارة العامة لمشروعات التوزيع