عقيلة صالح يصل القاهرة قادما من مالطا

وصل اليوم السبت رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والوفد الحكومي المرافق له إلى القاهرة لأجراء عدة مباحثات مع المسئولين المصريين.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة أن الوفد الحكومي يتألف من نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات عبدالسلام البدري ووزير الخارجية والتعاون الدولي عبدالهادي الحويج.

ويلتقي الوفد الليبي خلال الزيارة عدد من المسؤولين المصريين لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وأخر مستجدات الأزمة الليبية.

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