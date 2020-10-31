“كهرباء” طرابلس: سرقة 1050 متر أسلاك نحاس بدائرة توزيع قصر بن غشير

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عن سرقة 1050 متر أسلاك نحاس على خط المرازيق 2 من 30 السجاد بدائرة توزيع قصر بن غشير في طرابلس.

جاء ذلك بحسب منشور على الصفحة الرسمية للشركة العامة للكهرباء بموقع “فيسبوك”، اليوم السبت.

كما أكدت الشركة أنها تقوم هذه الأيام باستبدال العديد من محطات (11 ك ف) المتهالكة بأخرى جديدة، فضلا عن صيانة العديد من محولات القدرة بشبكة الجهد المتوسط، موضحة أنه من ضمن نشاطات دائرة صيانة شبكات الجهد المتوسط درنه وبالتنسيق مع شركة جيسكو تم صيانة محولات الربط رقم (3+4) جهد 66/30ك. ف داخل محطة محولات الفتائح جهد 66 /30 /11 ك.

وأشارت الشركة إلى أن هذه الأعمال تتم بمتابعة الإدارة العامة لشبكات الجهد المتوسط والإدارة العامة لمشروعات التوزيع.

وكان مؤخرا قد حدث انقطاع بالتيار الكهربائي في عدد من المنازل والمزارع بمنطقة بئر الأسطى ميلاد في تاجوراء، فيما أرجعت الشركة العامة للكهرباء السبب إلى أعمال تخريبية.

وقالت الشركة في إيجاز لها اطلعت عليه “الساعة 24″، إن مجموعة خارجة عن القانون قامت بإزاحة خط باتجاه جامع الأنصار من فرعية الدرناوي بمنطقة بئر الأسطى ميلاد، مما أدى إلى فقد التغذية عن 12 محولا.

وفي سياق آخر، كشفت الشركة عن سرقة أسلاك ضغط عالٍ لمسافة ١١٠٠ متر على خط الفاندي فرعية الأسلاك بدائرة توزيع الكريمية، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء على عدد من المنازل.