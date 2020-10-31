مستشفى الكويفية يكشف عن إصابات كورونا خلال الأسبوع الماضي 

أخبار ليبيا24

كشف المختبر المرجعي بمستشفى الكويفية التخصصي التعليمي للأمراض الصدرية والدرن أن عدد عينات الاشتباه بكورونا المأخوذة من يوم الإثنين إلى يوم أمس الجمعة كانت 136 عينة.

وأشار المختبر في بيان له إلى أنه وبعد فحص العينات بتقنية PCR ظهرت نتائج 44 عينة موجبة وعدد 92 عينة سالبة.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد حذرت في بيان لها صدر الخميس، من ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ليبيا بنسبة 22% خلال الأسبوعين الماضيين.

وأكدت المنظمة أن أكثر من 5% من العينات الخاضعة لتحاليل الإصابة بالفيروس أثبتت أنها إيجابية منذ التحديث الأخير للوضع الوبائي للفترة الممتدة ما بين 15 و28 أكتوبر الجاري إضافة لانخفاض أعداد الوفيات.