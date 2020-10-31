الخارجية الإيطالية: التطورات الأخيرة في ليبيا إيجابية وتمهد للاستقرار السياسي والاقتصادي

قال وكيل وزارة الشؤون الخارجية الإيطالية “مانليو دي ستيفانو”، اليوم السبت، إن التطورات الأخيرة في ليبيا تغييرات إيجابية للغاية.

وأضاف ستيفانو، أنه منذ التوقيع على وقف إطلاق النار الدائم بين الأطراف الليبية، انطلقت من جديد عملية الاستقرار السياسي والاقتصادي للبلاد بمشاركة إيطاليا، وذلك على حد تعبيره.

وبين أن إيطاليا لها رؤية أكثر شمولية تجاه ليبيا على حد تعبيره مضيفا أن الاستقرار يجلب التنمية لافتا إلى أن بلاده تحرص على التعاون في هذا الاتجاه.

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