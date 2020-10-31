الإصابات بكورونا تتجاوز حاجز ال 60 ألفا

بعد أن استلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض 1655 عينة، تبين وجود 467 عينة موجبة، توزعت ما بين 363 حالة جديدة و104 حالات لمخالطين، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 61 ألفا و95 إصابة، ما يعني أن وباء كورونا لم يصل بعد إلى مرحلة الانحسار.
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قناة ليبيا
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