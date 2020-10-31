وزير الصحة يفتتح عدد 4 مراكز صحية جديدة في طبرق 

أخبار ليبيا24-خاص

افتتح وزير الصحة في الحكومة الليبية سعد عقوب وعميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية صباح اليوم السبت عدد 4 مراكز صحية جديدة.

وافتتح وزير الصحة مركز الدم في حي المنارة الذي تم تجهيزه بأحدث أجهزة سحب الدم والتحاليل الخاصة بالدم، ومن ثم افتتح المقر الجديد بمركز الأمومة والطفولة باب درنة.

كما افتتح عقوب مختبر التحاليل الخاصة بفيروس كورونا في مركز طبرق الطبي الذي تم تزويده بجهاز تحليل “بي سي آر” وهو من أحدث الاجهزة في العالم والذي يوفر الجهد والوقت في إخراج نتائج التحاليل بسرعة ودقة.

كما قام وزير الصحة وعميد بلدية طبرق والوفد المرافق له بافتتاح مستشفى عمر المختار القروي التابع لبلدية طبرق.

واطلع عقوب على التجهيزات التي وفرتها وزارة الصحة لهذا المستشفى الذي يخدم رقعة جغرافية كبيرة ويخفف العبء على مركز طبرق الطبي.