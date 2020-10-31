رصد مخالفات في بعض المخابز ببلديتي غدامس وعين زارة

رصد مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بمكتب غدامس، عددا من المخالفات في بعض المخابز الواقعة داخل نطاق بلدية غدامس، حيث لوحظ عدم ارتداء الزي الخاص بالعاملين، وعدم لبس القفازات أثناء العمل، بالإضافة إلى عدم وجود جهاز تحلية المياه.

كما أن الآلات المستخدمة في العجن بحاجة إلى تغيير هذا ورصد مفتشو لجنة التفتيش على المخابز بالرقابة الداخلية فرع طرابلس، برفقة نقطة الحرس البلدي بالمركز، مخالفات أخرى داخل العديد من المخابز بمنطقة عين زارة، وعليه تم تسجيل جميع المخالفات وإحالة تقرير فني خاص بها للجهات الضبطية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات لاحقا.

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