عقيله صالح ووفد حكومي يصلون القاهرة لبحث عدد من الملفات مع مسؤولين مصريين

وصل رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح، إلى القاهرة اليوم السبت، لبدء مباحثات ثنائية مع قيادات مصرية بشأن تطورات الأمور فى الجارة ليبيا.

وأفاد الدكتور عبدالهادي الحويج وزير الخارجية بالحكومة الليبية في تصريحات خاصة لـ«الساعة 24» بأنه وصل اليوم السبت إلى العاصمة المصرية القاهرة برفقة المستشار عقيله صالح رئيس مجلس النواب لبحث آخر تطورات الوضع الليبي.

وقال «الحويج» ، إن وصل بصحبة المستشار عقيله صالح والوفد الحكومي المرافق لهما القاهرة للقاء عدد من المسؤولين المصريين لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وآخر مستجدات الأزمة الليبية.

والخميس الماضي وصل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إلى مالطا، في زيارة رسمية استغرقت يومين، برفقة نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية عبد السلام البدري، ووزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، عبد الهادي الحويج.

والتقى رئيس النواب والوفد المرافق له، في مستهل زيارتهم، وزير الخارجية المالطي، كما التقوا رئيس الجمهورية المالطي وعدد كبير من المسئولين والجالية الليبية في مالطا.