الأرصاد: البحر خفيف الموج و أمطار خفيفة بين زوارة وطرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً مع سقوط أمطار خفيفة، على بعض المناطق بالساحل الليبي، فيما سيكون البحر خفيف الموج.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، أن البحر قليل الاضطراب على طول الساحل.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً مع سقوط أمطار خفيفة اليوم على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس .

الريح شمالية غربية إلى شمالية شرقية سرعته ما بين (05 – 15) عقدة .

ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50 – 1.25) متر.

الرؤية جيدة والبحر خفيف الموج.

درجة حرارة سطح البحر (24-26) مْ.

الساحل من الخليج إلى طبرق

السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً مع سقوط أمطار خفيفة.

الريح شمالية غربية إلى شمالية شرقية سرعته ما بين (05 – 15) عقدة.

ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75 – 1.25) متر.

الرؤية جيدة والبحر خفيف الموج.

درجة حرارة سطح البحر (23-25) مْ.

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