سعيد: ما تطرحه وليامز محفوف بالمخاطر وإمكانية نجاحه ضئيلة

أكد عضو مجلس النواب الموازي أبو بكر سعيد أن ما تطرحه المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز بشأن حوار تونس المقبل محفوف بالمخاطر وإمكانية نجاحه ضئيلة.

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وقال سعيد في تدوينة له بموقع “فيسبوك” بعنوان “حوار تونس المقبل” “لم نكن يومًا ضد الحوار وحل أزماتنا بالطرق السلمية، ولسنا متشائمين بالمطلق لكن المؤشرات تقول أن ما تطرحه السيدة ستيفاني وليامز في تونس محفوف بالمخاطر وإمكانية نجاحه ضئيلة، خاصة في ظل استمرار انعدام الثقة وتضارب المصالح داخليًا وخارجيًا”.

وأعرب سعيد عن أمنياته “أن يخرج حوار تونس على الأقل بتوافق (ليبي ليبي) على تحديد موعد الانتخابات القادمة لإرجاع الشرعية لأصحابها، خلاف ذلك هو تدوير للأزمة وإطالة أمدها”.