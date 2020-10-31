الليبيون يتفاعلون مع “ستيفاني وليامز” عبر منصة الحوار

ما إن أعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، عن فتح حوار سياسي ليبي، عبر منصة تفاعلية مع المبعوثة الأممية بالإنابة، ستيفاني وليامز؛ حتى تلقت آلاف الطلبات للمشاركة في الحوار.

تفاعل كبير من قبل الليبيين للمشاركة في هذا الحوار، وإعطاء وجهة نظرهم، وحلول ربما تساهم في الخروج من الأزمة التي تعاني منها البلاد.

وكانت أغلب المشاركات تتلخص في المصالحة الشاملة، والاستفتاء على الدستور، وإنهاء المرحلة الانتقالية وتوحيد مؤسسات الدولة، وأيّد البعض استئناف العمل بدستور الاستقلال والعودة إلى دستور 1951.

وأبدى أغلب المشاركين إعجابهم بهذا الحوار التفاعلي، متمنين تضمين كافة التوصيات التي أسفر عنها، في مسارات الحوار.

وطالبت فئة كبيرة خلال التفاعل بانتخاب رئيس وبرلمان من الشعب لإنهاء المرحلة الانتقالية، إضافة إلى عدم دعوة أسماء شخصيات مشاركة بالحوار، معتبرين أنها “جدلية وحتى لا تكون جولات الحوار كحوار الصخيرات”، حسب وصفهم.

وعَكس هذا الحوار؛ مدى تعطّش الليبيين للمشاركة في إيجاد الحلول السياسية وإيجاد الحلّ الذي غاب عن الساسة على طاولة مفاوضاتهم؛ على أمل أن تلقى مقترحاتهم تفاعلاً من قبل البعثة والمشاركين في الحوار؛ علّها تكون جزءًا من الحلّ الذي غاب عنهم لسنوات.

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