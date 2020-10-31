بتعليمات من “عقوب”.. لجنة من “الصحة” تتفقد مراكز العزل في أجدابيا والبريقة وبنغازي

أجرت اللجنة المكلفة من وزارة الصحة بالحكومة الليبية، جولة تفقدية لعدد من مراكز العزل السريري الطبي في كل من البريقة وأجدابيا ومركز بنغازي الطبي، إضافة إلى مستشفى الهواري العام ومستشفى المنصورة للأمراض الصدرية.

وبحسب بيان للوزارة فإن اللجنة المكلفة من قبل وزير الصحة سعد عقوب، تواصل مهام عملها بمتابعة عدة مراكز للعزل الطبي، الخاصة بمعالجة المرضى والمصابين بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن اللجنة اطلعت على سير العمل بهذه المراكز والخدمات التي تقدمها والعراقيل التي تحول دون أداء أعمالها.

كان قد وجه مؤخرا، وزير الصحة بالحكومة الليبية وعضو اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا الدكتور سعد عقوب تعليماته المباشرة بتشكيل لجنة فنيه تتولي المرور علي مراكز العزل السريري الطبي بالبلديات للتأكد من حالة حاله الجهوزية الكاملة لمواجهة حدوث موجه ثانية لفيروس كورونا، تزامنا، مع فتح الاجواء امام الرحلات الدولية عبر المطارات الليبية .

وبحسب إيجاز صحفى لوزارة الصحة، أكد وزير الصحة علي كافة مديري مراكز العزل السريري بالبلديات بضرورة وضع إمكانيات لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد خلال الفترة الحالية، مطالباً بمراقبة حالات الإصابة خلال الأسبوعين القادمين لتقييم الموقف، واتخاذ كافة الاستعدادات لمواجهة أي موجة ثانية محتملة خلال فصل الشتاء.

وطالب وزير الصحة كافة رؤساء اللجان الاستشارية الطبية بالبلديات بوضع خطة للتعامل مع احتمالات حدوث موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد من خلال الاستفادة بخبرات الأطقم الطبية بكافة المستشفيات المختلفة فيما يتعلق بالتعامل مع مرضى فيروس كورونا وبروتوكولات العلاج المستخدمة على أن تكون هناك منصة تشرف عليها وزارة الصحة مع تأهيل الأطقم الطبية التي لم تشارك بعلاج مصابي كورونا لإيجاد صف ثاني وثالث من الكوادر الطبية لمواجهة أي احتمالات بحدوث موجة ثانية من الإصابات.

كما أشاد وزير الصحة بالجهود الضخمة التى تبذلها مراكز العزل السريري الطبي ممثله فى الأطقم الطبية والعاملين بها خلال الفترة الماضية لاستقبال وعلاج حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى جهود مستشفيات وزارة الصحة.