تعليم الوفاق يعلن عن استعداده لإقامة امتحانات الشهادة الثانوية

أخبار ليبيا24 أعلن وزير التعليم في حكومة الوفاق محمد عماري زايد اليوم السبت اكتمال كافة الاستعدادات الفنية والصحية والأمنية للبدء في إجراء امتحانات الشهادة الثانوية. وقال زايد في موتمر صحفي عقد في ديوان وزارة التعليم الهاني :”كلفتنا جائحة كورونا الكثير ولم تتيح لطلابنا إنهاء العام الدراسي ونحن بدورنا نسعى حثيثا لاستكماله ولن نتساهل أبدًا حول مسألة صحة الطلاب”. وتابع وزير التعليم بحكومة الوفاق :”سنزور قاعات الامتحانات بشكل مستمر وسنتابع أي مخالفات قد تحدث”.

من جهته، أوضح رئيس اللجنة العملية الاستشارية للامتحانات الشهادة الثانوية عبدالمنعم بوليحه أن اللجنة تم تشكيلها لمعرفة جاهزية قاعات الامتحانات والتأكد من مطابقتها لجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية”.

فيما قال رئيس اللجنة العليا للامتحانات محمد العتوق :”إن عدد الطلبة المتقدمين للامتحانات حوالي 70200 طالب وطالبة بالقسمين العلمي والأدبي”.

وأشار العتوق إلى أن 17 جامعة ستشهد إقامة امتحانات هذا العام تحت إشراف 305 لجان مراقبة.