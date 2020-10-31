وزير التعليم: غدا انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية

أكد وزير التعليم محمد عماري زايد انتهاء الوزارة من كافة الاستعدادات اللازمة والانطلاق في إجراء امتحانات شهادة الثانوية العامة اعتبارا من يوم غد الأحد.

وأكد زايد خلال مؤتمر صحفي أن أن امتحانات ستستمر لثلاثة أسابيع وستكون أيام الخميس والجمعة والسبت أيام راحة للطلاب الممتحنين مبينا أن الوزارة قامت بخطوات كبيرة حتى أتمت الاستعداد للامتحانات خاصة في هذا العام الاستثنائي مؤكدا أن شعار هذا العام “نحمي أبنائنا وننجز استحقاقنا”.

وأشار زايد إلى أن وزارة التعليم سارت هذا العام خطوة بخطوة مع اللجنة الاستشارية العليا لمكافحة كورونا وهذا ما دفع الوزارة لتأجيل الامتحانات خلال المرحلة الماضية.

وأوضح زايد أنه تم تشكيل فريق عمل ميداني لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في المؤسسات التعليمية كما تم تجهيز قاعات الامتحانات وفق معايير صحية من أجل توفير بيئة آمنة لكل الطلاب في كافة المناطق.

وبين زايد أنه فيما يتعلق بجائحة كورونا قامت الوزارة بإعداد سيناريوهات لكل الاحتمالات