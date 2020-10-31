«القوات المساندة» لحكومة الوفاق تطالب بشرعنتها عبر تشكيل «الحرس الوطني»

طالب «الثوار والقوات المساندة» للجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق، المشاركين في عملية «بركان الغضب»، مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي، بسرعة تفعيل جهاز الحرس الوطني بلائحته التنفيذية الذي أقرته السلطة التشريعية وفق القانون رقم 2 لسنة 2015، والذي يشرعن قوة الثوار والقوات المساندة، ويجمع سلاحها تحت شرعية الدولة، «ويقطع الطريق عن العابثين بأمن واستقرار البلاد ويحفظ الأمن القومي لدول الجوار».

وطالب الثوار والقوات المساندة في بيان اليوم، بسرعة «اعتماد ميزانية جهاز الحرس الوطني الليبي لمباشرة أعماله التي تحفظ أمن واستقرار البلاد وتجمع شتات القوات المساندة تحت شرعية الدولة»، وذلك حرصا علي جمع السلاح من أيدي المجرمين والخارجين علي القانون أيضا.

كما دعا البيان جميع الثوار والقوات المساندة للجيش الليبي من كافة أنحاء ليبيا، الذين تصدوا لـ«المشروع الانقلابي» بأن يسارعوا للانضمام لجهاز الحرس الوطني الليبي.

وقالل «الثوار والقوات المساندة» إن إصدار ذلك البيان يأتي في الوقت الذي تمر فيه البلاد بأوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة يتحمل أعبائها المواطن، وتسارع الأحداث السياسية والعسكرية وانطلاق الحوارات في بعض عواصم العالم.

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