عمران: الانتخابات البلدية أهم رسالة تشير للتعافي والاستقرار

أعرب رئيس لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب إدريس عمران عن ترحيب اللجنة ببدء الاستعدادات للعملية الانتخابية في بلديات الواحات الثلاث ، “أوجلة، جالو، أجخرة” مؤكدا أن الانتخاب البلديات أهم رسالة تشير إلى التعافي والاستقرار.

وقال عمران بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب “إن الإعلان لتسجيل الناخبين للانتخابات وتجهيز مراكز الاقتراع في البلديات المذكورة هو خطوة كبيرة نحو إنجاز العملية الانتخابية في البلديات الثلاث”.

وأكد عمران أن نجاح الانتخابات في هذه البلديات سيكون دافعاً قوياً لاستكمال الانتخابات في باقي البلديات التابعة للحكومة الليبية وهو الاستحقاق الذي تعهد مجلس النواب بإنجازه حتى تتاح الفرصة لسكان البلديات اختيار من يسير شؤون بلدياتهم.