المستشار صالح يصل القاهرة لبحث تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في ليبيا

ليبيا – وصل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح اليوم السبت والوفد المرافق له العاصمة المصرية القاهرة.

المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق قال بحسب الموقع الرسمي للمجلس: إن رئيس البرلمان والوفد الحكومي المرافق له سيلتقون خلال الزيارة عددً من المسؤولين المصريين؛ لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع في ليبيا والمنطقة.

ويرافق المستشارَ صالح نائبُ رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات عبد السلام البدري، ووزيرُ الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية عبد الهادي الحويج.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية