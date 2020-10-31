مصدر لـ218: بدء التحقيق بحادثة جنوح السفينة بميناء طرابلس

علمت قناة “218”، من مصادر مطلعة، اليوم السبت، عن بدء أعمال لجنة التحقيق في حادثة جنوح السفينة “ليدي حلوم” في ميناء طرابلس عند حاجز الأمواج بسبب مرور المنطقة بعاصفة جوية ضربت أجزاء من العاصمة.

ووفقا للمصدر فإن اللجنة صعدت صباح اليوم على ظهر السفينة لتقييم الأضرار والكشف عن حالة السفينة التي دخلتها المياه بشكل كبير في منطقة المحرك الرئيسي.

وأشار المصدر إلى أن المصلحة كلفت رسميا شركة الإنقاذ البحري بالبدء الفوري في الجوانب الفنية لإنقاذ “ليدي حلوم” واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكانت السفينة جنحت إنقاذهم الأربعاء الماضي، وعلى متنها طاقم فني يتكون من 15 فردا و111 حاوية بها سلع متنوعة وسط تخوفات من أن تتعطل عمليات الإنقاذ في حال ارتفاع نسب الأمواج وزيادة سرعة الرياح.

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