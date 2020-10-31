الأرصاد تطمئن الصيادين: البحر قليل الاضطراب على طول الساحل

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا مع سقوط أمطار خفيفة، على بعض المناطق بالساحل الليبي، اليوم السبت، فيما سيكون البحر خفيف الموج.

وأوضحت المركز في نشرة الصيد البحري، أن البحر قليل الاضطراب على طول الساحل.

وعلى الساحل من رأس اجدير إلى سرت، ستكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا مع سقوط أمطار خفيفة اليوم على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس، والريح شمالية غربية إلى شمالية شرقية سرعتها ما بين 05 – 15 عقدة، وارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر، والرؤية جيدة والبحر خفيف الموج، ودرجة حرارة سطح البحر 24 و26 مْ.

أما على الساحل من الخليج إلى طبرق ستكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا مع سقوط أمطار خفيفة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية سرعتها ما بين 05و15 عقدة، وارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.25 متر، والرؤية جيدة والبحر خفيف الموج، ودرجة حرارة سطح البحر 23 و25 مْ.

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