نصية: لتكن غدامس مدينة السلام وبناء الدولة

رحب عضو مجلس النواب عبد السلام نصية بإعلان البعثة الأممية عقد اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في مدينة غدامس الليبية قائلا لتكن غدامس مدينة السلام وبناء الدولة.

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وقال نصية في تدوينة له بموقع “فيسبوك” بعنوان “مدينة بناء الدولة” “لتكن غدامس مدينة السلام وبناء الدولة” مضيفا “نرحب ونؤيد اجتماع لجنة 5+5 بمدينة غدامس ونعتبر ذلك خطوة شجاعة ومهمة وأساسية لترسيخ مبدا لا حوار خارج ليبيا وأنه بالإمكان الاجتماع داخل البلاد”.

وقدم نصية “التحية لكل أعضاء اللجنة” معربا عن أمله في أن يخطو أعضاء الملتقى السياسي الليبي وأعضاء الملتقى الاقتصادي أيضا هذه الخطوة وأن يقرروا أن يكون اللقاء في غدامس”.

وأعلنت البعثة الأممية في ليبيا اليوم السبت أن اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5 + 5) تستعد في الفترة بين 2 و 4 نوفمبر لعقد الجولة الخامسة من المحادثات، وذلك للمرة الأولى داخل ليبيا، وبالتحديد في مدينة غدامس.

وتأتي هذه الجولة من المحادثات بعد التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار الدائم بين الوفدين يوم 23 أكتوبر في جنيف.