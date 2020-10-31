افتتاح حقل سيناون النفطي بعد عدة دراسات نفذتها الخليج العربي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط ، افتتاح حقل سيناون بعد عدة دراسات نفذتها شركة الخليج العربي داخل الحقل لتطويره وتهيئته للإنتاج النفطي ، وعليه تم وضع الحقل في مرحلة الإنتاج المبكر لإجراء الاختبارات طويلة المدى لتقييم المكامن وجمع المعلومات الفنية المطلوبة بالإضافة لإنتاج 10 آلاف برميل يوميا.

هذا وتلي مرحلة الإنتاج المبكر، مرحلة التطوير الشامل للحقل لإنتاج جميع تراكيبه والعمل على زيادة معدلات الإنتاج والوصول إلى طاقته القصوى والتي تصل إلى ما يقارب الـ50 ألف برميل من النفط، وما يصاحبها من غاز ومكثفات مع تركيب معدات سطحية دائمة ليكون شريانا إضافيا يغذي الاقتصاد الوطني.

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