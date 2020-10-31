“مركز الإيواء” بالكفرة: ترحيل 107 مهاجرين غير شرعيين إلى السودان

قام مركز الإيواء والترحيل للمهاجرين غير الشرعيين الكفرة، بترحيل مهاجرين غير شرعيين الي دولة السودان حيث يبلغ عددهم “107” مهاجرين غير شرعيين.

وبحسب منشور على الصفحة الرسمية لمركز الإيواء بموقع “فيسبوك”، أوضح أن المهاجرين غير الشرعيين منهم من تم القبض عليه في بعض المدن الليببة بعد دخولهم بطريقة غير شرعية، ومنهم من تم القبض عليه في الصحراء محاولا الدخول إلي الأراضي الليبية، موضحا أنه تمت مرافقة المهاجرين إلي أكثر من 100 كيلو في الصحراء للتأكد من خروجهم.

وأضاف المنشور أن هذا الترحيل وبشكل عاجل يأتي بفضل جهود وحرص من رئيس مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين الكفره ملازم أول محمد الفضيل في ظل انتشار وتفشي وباء فيروس كورونا في عدد من دول العالم بما فيها ليبيا وذلك بناء علي تعليمات رئيس جهاز مكافحة الهجره غير الشرعية.