مصدر نفطي: ارتفاع إنتاج النفط الليبي إلى 800 ألف برميل يوميا

قال مصدر نفطي ليبي، اليوم السبت، إن إنتاج ليبيا من النفط يبلغ حاليا نحو 800 ألف برميل يوميا، وذلك وفق تصريحات نقلتها وكالة أنباء رويترز.

وأضاف المصدر النفطي الذي لم تسمه «رويترز» إن الإنتاج النفطي الليبي زاد بنحو 100 ألف برميل عما كان عليه قبل بضعة أيام.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا رفعت حالة القوة القاهرة في آخر المنشآت التي كانت مغلقة، وذلك عقب مفاوضات مثمرة قام بها ممثلون من القيادة العامة للجيش مع أحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

وفي الأسبوع الماضي، قالت مؤسسة النفط إنها تتوقع ارتفاع الإنتاج إلى مليون برميل يوميا خلال أسابيع قليلة مع قيام ليبيا عضو أوبك بإعادة تشغيل قطاعها النفطي.