وزير الصحة يبحث مع بلدي طبرق واللجنة الاستشارية استعدادات مجابهة كورونا

أخبار ليبيا24-خاص

بحث وزير الصحة في الحكومة الليبية سعد عقوب مع عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية ورئيس اللجنة الاستشارية الطبية لمكافحة كورونا فرج الجالي لمشاكل التي تعترض مكافحة جائحة كورونا بالبلدية.

وأوضح عقوب خلال الاجتماع الذي حضره أعضاء مجلس النواب عن دائرة طبرق ومدير قطاع الصحة ومدير الأمن الأعمال والمشاريع التي قامت بها وزارة الصحة واللجنة العليا لمجابهة كورونا.

وأكد وزير الصحة على أن وزارة الصحة قد جهزت مركز الحجر الصحي في طبرق بأجهزة التنفس والأسرة ومعدات التحاليل والوقاية كذلك الأعمال التي قامت بها اللجنة العليا لمكافحة كورونا.

وذكر عقوب أن وزارة الصحة حريصة على صحة المواطن في كل الأوقات وهي على استعداد للدعم المادي والمعنوي للأطقم الطبية التي كان لها دور كبير خلال الفترة الماضية.

وأكد عقوب على الظروف التي تمر بها البلاد ورغم هذه الظروف إلا أن وزارة الصحة افتتحت 17 مركز لتحاليل كورونا في كل أنحاء البلاد منها مركز طبرق الطبي.

وأشار وزير الصحة إلى أن الوزارة قد افتتحت عدد 9 مصارف للدم في طبرق ودرنة والبيضاء والمرج وبنغازي وسرت وسبها والقطرون وأجدابيا .

وأضاف أن البنية التحتية لوزارة الصحة ممتازة جدا وهذا يعتبر إنجاز للوزارة التي عملت بكل جهد ودعم من رئاسة الوزراء ومنظمة الصحة العالمية وجهزت العديد من مراكز الحجر الصحي ومعامل التحاليل في كل أنحاء ليبيا.

ومن جهته، أوضح رئيس اللجنة الاستشارية فرج الجالي للوزير أسباب تقديم استقالته لغياب الدعم المادي والصرف على الجائحة من ميزانية المركز الطبي.

وأفاد الجالي أنه لايستطيع العمل بين المركز والحجر في ظل غياب الدعم المادي والمعنوي للأطقم الطبية.