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شركة الكهرباء: سرقة أسلاك نحاس من دائرة توزيع الساحل بالمرقب

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء سرقة أسلاك نحاس ضغط عالي على خط الكسارات مسافة 2850متر وادي أولاد شكر بدائرة توزيع الساحل إدارة المرقب.

وأكدت الشركة أيضا عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” سرقة  1050 متر أسلاك نحاس على خط المرازيق 2 من 30 السجاد بدائرة توزيع قصر بن غشير جنوب العاصمة طرابلس.

كما بينت الشركة أنها تقوم باستبدال العديد من محطات 11 ك ف المتهالكة بأخرى جديدة وصيانة العديد من محولات القدرة بشبكة الجهد المتوسط، كما قامت دائرة صيانة شبكات الجهد المتوسط درنه وبالتنسيق مع شركة جيسكو بصيانة محولات الربط رقم (3+4) جهد 66/30ك. ف داخل محطة محولات الفتائح جهد 66 /30 /11 ك. ف موضحة أن هذه الأعمال تتم بمتابعة الإدارة العامة لشبكات الجهد المتوسط والادارة العامة لمشروعات التوزيع

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عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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