الحكم المحلي في مجلس النواب ترحب ببدء العملية الانتخابية في بلديات الواحات 

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أعرب رئيس لجنة الحكم المحلي في مجلس النواب إدريس عمران اليوم السبت عن ترحيب اللجنة ببدء الاستعدادات للعملية الانتخابية في بلديات الواحات الثلاث، ”أوجلة، جالو، أجخرة”.

وقال عمران :“إن بدء الإعلان لتسجيل الناخبين للانتخابات وتجهيز مراكز الاقتراع في البلديات المذكورة هو خطوة كبيرة نحو إنجاز العملية الانتخابية في البلديات الثلاث”.

وأكد رئيس اللجنة أن نجاح الانتخابات في هذه البلديات سيكون دافعاً قوياً لاستكمال الانتخابات في باقي البلديات التابعة للحكومة الليبية.

وأشار عمران إلى أن هذا الاستحقاق تعهد مجلس النواب بإنجازه حتى تتاح الفرصة لسكان البلديات اختيار من يسير شؤون بلدياتهم.

وعبر رئيس لجنة الحكم المحلي عن شكره للجنة المركزية لانتخابات البلديات التابعة للحكومة الليبية على عملها المتواصل من أجل إنجاز هذا العمل الكبير رغم كل الصعوبات اللوجستية.

ولفت عمران إلى أن انتخاب البلديات أهم رسالة تشير إلى التعافي والاستقرار.

وكانت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية بالحكومة الليبية أعلنت الأربعاء عن انطلاق العملية الانتخابية ببلديات جالو وأوجلة وأجخرة.

وأوضحت اللجنة المركزية أن عملية تسجيل الناخبين بدات بطريقة إلكترونية تستمر لمدة أسبوعين وستكون مدة التسجيل قابلة للتمديد في حال اقتضت الحاجة إلى ذلك؛ على حسب حجم إقبال الناخبين.

يذكر أن بلديتي سرت ودرنة أيضا على أتم الاستعداد لإجراء العملية الانتخابية وهذا ما جعل أمر تشكيل لجان فرعية بهاتين البلديتين استباقا لتحديد موعد تسجيل النخابين بهما أمر غاية في الأهمية.