صحة الوفاق تعلن المستندات المطلوبة للعلاج على حساب الدولة

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق المستندات المطلوبة لتقديم ملف لغرض العلاج على حساب الدولة.

وأكدت وزارة الصحة عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن المستندات المطلوبة لتقديم ملف لغرض العلاج على حساب الدولة تتمثل في تقرير طبي حديث لا يزيد عن شهرين، وبالنسبة للحالات المستعجلة لا يزيد عن يومين ومختوم من مستشفى حكومي، صورة من جواز السفر، صورة من الرقم الوطني مختوم، ملف لحفظ المستندات.

وأشارن الوزارة إلى أن الملفات تقدم للجنة الاستشارية العليا للعلاج بمقرها الكائن بديوان وزارة الصحة أو أحد الفروع التابعة لها.