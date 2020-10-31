“الأرصاد الجوية”: البحر خفيف الموج وسقوط أمطار بالساحل الليبي

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تكون السماء قليلة السحب وقد تتكاثر أحيانًا مع سقوط أمطار خفيفة، على بعض المناطق بالساحل الليبي، يومي السبت والأحد، فيما سيكون البحر خفيف الموج.

وأوضح المركز الوطني في نشرة الصيد البحري، على الصفحة الرسمية بموقع “فيسبوك” أن البحر قليل الاضطراب على طول الساحل، بينما على الساحل من رأس اجدير إلى سرت، ستكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا مع سقوط أمطار خفيفة اليوم على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس، والريح شمالية غربية إلى شمالية شرقية سرعتها ما بين 05 – 15 عقدة، وارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر، والرؤية جيدة والبحر خفيف الموج، ودرجة حرارة سطح البحر 24 و26 مْ.

وأشار المركز الوطني إلى أنه على الساحل من الخليج إلى طبرق ستكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا مع سقوط أمطار خفيفة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية سرعتها ما بين 05و15 عقدة، وارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.25 متر، والرؤية جيدة والبحر خفيف الموج، ودرجة حرارة سطح البحر 23 و25 مْ.