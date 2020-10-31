«صنع الله»: الوصول لإنتاج 1.6 مليون برميل يوميا يتوقف على مخصصاتنا المالية

زعم مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، إنه يتوقع أن تضخ ليبيا مليون برميل يوميًّا الشهر المقبل.

وواصل «صنع الله»، في مقابلة مع وكالة «بلومبرغ» اليوم السبت، أن طموحه للوصول إلى 1.6 مليون بنهاية 2021 يتوقف على الموارد التي ستخصصها وزارة المالية للشركة.

وقال «صنع الله» أن إنتاج النفط الخام الليبي ارتفع إلى 800 ألف برميل يوميًّا، لافتًا إلى أن ليبيا تستهدف الوصول إلى 1.3 مليون برميل يوميًّا في بداية 2021.

وأضاف «نحن مهتمون جدًّا بالتنسيق مع زملائنا في أوبك، وتحقيق توازن من حيث العرض والطلب».

وتبلغ حصة ليبيا في «أوبك» 1.7 مليون برميل يوميًّا، فيما أدت إعادة فتح آخر حقول النفط والموانئ الليبية إلى عودة صناعة الطاقة، إذ قفز الإنتاج اليومي لليبيا من أقل من 100 ألف برميل في أوائل سبتمبر إلى 800 ألف برميل حاليًا.