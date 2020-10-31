“صحة” الوفاق تعلن عن المستندات المطلوبة للعلاج على نفقة الدولة

أعلنت ما تسمى وزارة الصحة في حكومة الوفاق، المستندات المطلوبة لتقديم ملف لغرض العلاج على نفقة الدولة.

وبحسب منشور لوزارة الصحة على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، اليوم السبت، فإن المستندات المطلوبة لتقديم ملف لغرض العلاج على نفقة الدولة تتمثل في تقرير طبي حديث لا يزيد عن شهرين، وبالنسبة للحالات المستعجلة لا يزيد عن يومين ومختوم من مستشفى حكومي، وصورة من جواز السفر، وصورة من الرقم الوطني مختوم، وملف لحفظ المستندات.

وأوضحت الوزارة أن الملفات تقدم للجنة الاستشارية العليا للعلاج بمقرها الكائن بديوان وزارة الصحة أو أحد الفروع التابعة لها.

يذكر أن الصديق أحمد الصور رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام، كان قد أرسل خطابا لوزير صحة حكومة الوفاق، مؤخرا كشف خلاله عن فساد بلجنة المشتريات الخاصة بمجابهة فيروس كورونا، حيث أصدر تعليماته بإيقاف أي معاملات مالية تتعلق بمجابهة كورونا لتجاوزات مالية طالت لجنة المشتريات الخاصة بمجابهة الجائحة.

وقال “الخطاب”، بالإشارة إلى التحقيقات الجارية لدينا حيال التجاوزات التي شابت أعمال لجنة المشتريات الخاصة بمجابهة جائحة فيروس كتورونا المشكلة من المجلس الرئاسي بقرار رقم 267 لسة 2020 عليه تتخذ اجرائاتكم بوقف تنفيذ أي معاملات مالية تتعلق بتسديد قيم مالية استنادا غلى محاضر اللجنة الاستشارية لمجابهة مشتريات فيروس كورونا المشكلة مع إخطار النيابة العامة بتفاصيل المعاملات التي اتخذت الإجراءات بشأنها.