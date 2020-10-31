المرصد السوري: غرق 7 من المرتزقة السوريين الموالين لتركيا في المياه الإقليمية الليبية

أعلن مايسمي بالمرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت، أن 7 من المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم تركيا للقتال في ليبيا، لقى حتفهم غرقاً في عرض البحر أثناء محاولتهم الذهاب إلى أوروبا من ليبيا على غرار العشرات من المرتزقة الذين ذهبوا بالفعل من ليبيا إلى إيطاليا ومنها إلى أوروبا.

وقال المرصد السوري في بيان، إن المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم تركيا للقتال في ليبيا كانوا يتخذون من ليبيا مركزا للوصول إلى إيطاليا كبوابة لدخول الاتحاد الأوروبي.

وأوضح البيان أن المرصد السوري كان قد أعلن في 22 أكتوبر الجاري، أن دفعة جديدة من المرتزقة السوريين الموالين لتركيا عادوا إلى سورية عقب انتهاء عقودهم في ليبيا بعد أن حولتهم الحكومة التركية إلى مرتزقة وزجت بهم في العمليات العسكرية الليبية خدمة لمصالحها الإقليمية، مضيفا أن نحو 550 مرتزق قد عادوا الأسبوع الماضي.

وأشار البيان إلى أن هناك خلافات بين المرتزقة السوريين في ليبيا على خلفية عدم حصولهم على مستحقاتهم الشهرية من قبل قادة بعض المجموعات.

وتابع البيان أنه وفقا لإحصائيات المرصد السوري، فإن تعداد المرتزقة السوريين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن بلغ نحو 18 ألف مرتزق من الجنسية السورية من بينهم 350 طفلا دون سن الـ18 وعاد من مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا نحو 9850 إلى سورية بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية، في حين بلغ تعداد الجهاديين الذين وصلوا إلى ليبيا، 10000 بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية.

وأضاف البيان أن المرصد السوري قد أشار مطلع الشهر الجاري إلى أن دفعة جديدة من المرتزقة مؤلفة من 800 مرتزق عادت إلى سورية بعد انتهاء عقودهم في ليبيا، لافتا إلى أن عدد العائدين خلال أقل من أسبوع بلغ أكثر من 2200 مرتزق ممن كانت الحكومة التركية نقلتهم إلى ليبيا بوقت سابق.

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