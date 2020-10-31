ليبيا صامدة أمام الإرهاب..مستحيل أن يعود داعش إلى الصّدارة في البلاد

أخبار ليبيا24

عانت ليبيا لسنين طوال من تسلّل الجماعات الإرهابيّة إليها، ولا سيّما بعد الانهيار الّذي حدث في مؤسّسات الدولة، حيث شهدت البلاد، في تلك الفترة، ظهور عدد من الجماعات بشكل متنامي، منها داعش، والّتي يقاد معظمها من قبل متطرّفين لا يحملون الجنسيّة اللّيبيّة.

وفي تلك الفترة، أصبحت البلاد ترزح تحت نير التطرف والإرهاب، حيث بدأت تلك الجماعات تنفيذ ممارساتها البشعة وغير الإنسانيّة ضدّ الشّعب اللّيبيّ الّذي تعرّض للخطف والتعذيب والنهب.

إلّا أنّ اللّيبيين تصدّوا لهم واستجمعوا قواهم، بعد سنين من العذاب، لمحاربة ذلك الوباء الّذي تفشّى في بلادهم وسيطر على حياتهم، فقد تمّ طرد داعش من ليبيا وعادت الحياة إلى طبيعتها.

وعلى الرّغم من أنّ هذا التّنظيم ظلّ يحاول المسّ باستقرار البلاد وسلامة المواطنين من خلال إرسال مقاتلين له ومرتزقة تنفّذ أهداف الأجندة الدّاعشيّة، ظلّت الدّولة اللّيبيّة، شعبًا وسلطةً، صامدةً في وجه الإرهاب.

ونجحت السّلطات في وضع حدٍّ لهذه المهزلة الدّاعشيّة من خلال التّوقيع على اتّفاق، الجمعة 23 أكتوبر، يقضي بمغادرة جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من جميع الأراضي اللّيبيّة برًّا وجوًّا وبحرًا في غضون مدّةٍ أقصاها ثلاثة شهور.

إلّا أنّ خبراء ليبيّون توقّعوا أن تكون هناك ردود فعل إرهابيّة على هذا الاتّفاق الّذي تمّ تحت رعاية الأمم المتحدة، ولا سيّما أنّ اتّفاق جنيف نزل كالصّاعقة على التّنظيمات الإرهابيّة في ليبيا، وهو ما قد يعكس نفسه في شكل عمليّات إرهابيّة داخل طرابلس.

فقد كشفت مصادر من طرابلس لسكاي نيوز عربية أنّ العاصمة اللّيبيّة شهدت اجتماعًا سريًّا مساء الجمعة، لقادة الجماعات المسلّحة في أعقاب الإعلان عن الاتّفاق العسكري اللّيبي في جنيف.

وأفاد شهود عيان من المدينة بوجود تحرّكات للتّنظيمات الإرهابية الهادفة إلى إعادة التمركزات بالقرب من المؤسسات الحيوية والوزارات.