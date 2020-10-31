مصادر صحفية: أردوغان حوّل مقاتلي داعش السابقين إلى مرتزقة وأرسلهم إلى ليبيا

أكدت صحيفة “ilsussidiario” الإيطالية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستخدم تهريب البشر في ليبيا متى شاء، معتبرة أنه يُمثل خطر جسيم لأنه انتزع ليبيا من إيطاليا، وسيطر على البحر المتوسط، وحوّل مقاتلي داعش السابقين إلى مرتزقة وأرسلهم إلى ليبيا وسوريا وأذربيجان للقتال هناك وفقًا لسياسة بلاده التوسعية.

وقال مدير ما يسمى بالمرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، إن تركيا لعبت على وتر الإخوان المسلمين، لإرسال المرتزقة والمقاتلين إلى ليبيا، لرد الجميل لإخوانهم في ليبيا، وللحصول على راتب ألفي دولار شهريًا، مؤكدًا أن المضحك في الأمر، أنهم أخبروا المرتزقة بأن إيران تقاتل شرق ليبيا، وعندما ذهبوا إلى هناك أوهموهم بأنهم يدافعون عن الإسلام، وعندما عاد بعضهم إلى سوريا قالوا إنهم حصلوا على الأموال، ومن عادوا جُثثًا إلى سوريا لا نعلم ماذا فعلوا بالأموال التي حصلوا عليها.

وأكد عبدالرحمن، أن سماسرة أردوغان أخرجوا المقاتلين من سوريا على أساس أنهم ذاهبون إلى قطر للعمل في شركات حماية أمنية، وإذا بهم يروا نفسهم في ليبيا وأذربيجان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24