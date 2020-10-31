عدول السراج عن الاستقالة.. أسباب أكبر من “بيت الوفاق”

توقع المحلل السياسي والمهتم بالشأن العام محمد شوبار، ألّا يتعدى تأجيل استقالة رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج منتصف نوفمبر المقبل، في إشارة منه إلى الحوار السياسي الذي سيعقد الأيام القليلة المقبلة في تونس.

وأضاف شوبار في مداخلة مع برنامج “LIVE” عبر “218NEWS”، السبت، أن المجموعة الدولية طالبت ببقاء السراج في منصبه خوفا من حدوث فراغ سياسي في البلاد، مبينا أن هناك جدية من قبل البعثة الأممية والمجموعة الدولية فيما يتعلق بمسألة استقرار ليبيا ودعم حكومة الوحدة الوطنية القادمة أكثر من أي وقت مضى.

وأشار إلى أن الليبيين أمام فرصة كبيرة وهي الحوار السياسي الذي سيعقد في تونس، مبديا تفاؤله بأن مسألة الصراع في ليبيا قد انتهت وأن الليبيين مقبلون على مرحلة استقرار دائم.

ولفت شوبار إلى وجود تأييد دولي كبير خصوصا من الدول التي تدخلت في ملف ليبيا تجاه الحل السياسي، حيث لا وجود لأي خرق للاستقرار في البلاد وأن هناك توافقا دوليا ومحليا حول وقف التدخل الأجنبي وخروج المرتزقة الأجانب من ليبيا.

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