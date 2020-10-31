رئيس شركة الكهرباء بطرابلس يتفقد إعادة تجديد محطة بئر الغنم

تفقد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، المهندس وئام العبدلي، والمدير العام للشركة المهندس إبراهيم الفلاح، اليوم السبت، محطة بئر الغنم جهد 220 ك.ف، وذلك للوقوف على آخر خطوات التنفيذ وحل المشكلات التي تعوق الإسراع في إعادة تجديد المحطة.

وبحسب بيان للشركة العامة للكهرباء، على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، رافق “العبدلي”، مدير شركة الجيك للطاقة المهندس بشير الميلادي، وعدد من المهندسين المختصين بالشركة.

وتضمنت الزيارة الاطلاع على ما تم تنفيذه من أعمال، والمشاكل التي تواجهها شركة الجيك المنفذة للمشروع، من أجل الإسراع في إعادة تجديد المحطة.

وكانت الشركة العامة للكهرباء، قد أعلنت اليوم السبت عن سرقة 1050 متر أسلاك نحاس على خط المرازيق 2 من 30 السجاد بدائرة توزيع قصر بن غشير في طرابلس.

جاء ذلك بحسب منشور على الصفحة الرسمية للشركة العامة للكهرباء بموقع “فيسبوك”.

وأكدت الشركة أيضا أنها تقوم هذه الأيام باستبدال العديد من محطات (11 ك ف) المتهالكة بأخرى جديدة، فضلا عن صيانة العديد من محولات القدرة بشبكة الجهد المتوسط، موضحة أنه من ضمن نشاطات دائرة صيانة شبكات الجهد المتوسط درنه وبالتنسيق مع شركة جيسكو تم صيانة محولات الربط رقم (3+4) جهد 66/30ك. ف داخل محطة محولات الفتائح جهد 66 /30 /11 ك.

وأشارت الشركة إلى أن هذه الأعمال تتم بمتابعة الإدارة العامة لشبكات الجهد المتوسط والإدارة العامة لمشروعات التوزيع.