سرت.. إجمالي إصابات كورونا بلغ 192 حالة في البلدية

أعلنت بلدية سرت، السبت، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بالبلدية بلغ 192 حالة وذلك طبقا لآخر احصائية صادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سرت يوم الخميس الماضي.

وأضافت البلدية في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” أن إجمالي حالات الوفاة بلغ 21 حالة والحالات النشطة بلغت 54 حالة وتماثل 117 حالة للشفاء.

وطالبت البلدية من المواطنين في حالة ظهور أى أعراض أو الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا بالتوجه إلى فريق الرصد والتقصى بمقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سرت.

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