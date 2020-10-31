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سرقة 2900 متر أسلاك كهرباء على خط الكسارات

تم النشر منذُ 42 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، سرقة أسلاك ضغط عالي بإدارو توزيع المرقب مسافة 2900 متر على خط الكسارات من 30 قوقاش.

وقالت الشركة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إن هذا الخط يغذي 16 محولًا، لافتًة إلى أن هذه السرقة تسببت في انقطاع الكهرباء عن عديد المنازل والمزارع.

– شركة الكهرباء: سرقة 1050 متر أسلاك نحاس بدائرة توزيع قصر بن غشير

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الشركة العامة للكهرباء سرقة 1050 متر أسلاك نحاس على خط المرازيق 2 من 30 السجاد بدائرة توزيع قصر بن غشير.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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