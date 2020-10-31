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مقتل مواطن في طرابلس بعد اقتحام منزله من قبل مسلحين

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

أكد مصدر مطلع اليوم السبت أن المواطن حسين الورفلي قتل على يد مسلحين وأصيبت زوجته عقب اقتحام المجرمين لمنزلهم في منطقة السراج في طرابلس.

وأضاف المصدر أن أربعة أشخاص ملثمون اقتحموا منزل الورفلي عند الساعة 9 صباحا لغرض السرقة وعند مقاومته لهم قاموا بالرماية عليه وعلى زوجته ولاذوا بالفرار.

وأوضح المصدر أنه تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى إلا أن الزوج – الورفلي –  توفي ولازالت زوجته متواجدة في غرفة العناية.

وأشار المصدر إلى أن هذه الكارثة وقعت نتيجة الانفلات الأمني في منطقة السراج وفي العاصمة بشكل عام وغياب دور وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة.

وتشهد مناطق غرب ليبيا ارتفاعًا ملحوظًا في معدل الجريمة وعمليات الاغتيال التي طالت أفراد تابعين للمجموعات المسلحة التابعة لقوات حكومة الوفاق، إضافة إلى استهداف بعض المدنيين في ظروف غامضة.

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